Abdixhiku: LDK do të jetë formuese dhe bartëse e Qeverisë së ardhshme Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se partia që ai udhëheq do të jetë bartëse e ekzekutivit të ri në vend. “Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë formuese dhe bartëse e Qeverisë së ardhshme. Nuk asnjë dyshim për këtë”, ka thënë Abdixhiku në Klan Kosova. Ai ka thënë se është…