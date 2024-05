Abdixhiku-Kurtit: Populli i Kosovës nuk ka kohë për të duruar një zymtësi të tillë dhe në një mendje të çoroditur

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku tha se ai dhe partia e tij janë të interesuar të largojnë polarizimin që po mbretëron në Kosovë, kthimin në krahë me aleatët euroatlantikë si dhe zhvillimin e Kosovës.

“Është mision jetësor që Kosova të jetë vend anëtar i NATO-s”, tha Abdixhiku në emisionin ” Opinion”.

Ai ka folur edhe për zhvillimin ekonomik dhe për krahasimin me Kroacinë.

“Koha po ikën. Tri vite e katër vite. S’kemi kohë. Me trendin e tanishëm të zhvillimit ekonomik të Kosovës, shtetit tonë do t’i duhen 40 vite për të arritur Kroacinë. Fëmijët e mijë do të bëhen pensionistë. Nuk kemi kohë për të pritur kaq shumë”, tha Abdixhiku.