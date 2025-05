Abdixhiku kujton Agim Kikajn: Veprimtar i devotshëm, udhëheqës i përkushtuar dhe njeri i thjeshtë

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka kujtuar veprimtarin Agim Kikaj në përvjetorin e tetë të ndarjes nga jeta, duke e vlerësuar si një politikan të ndershëm dhe të përkushtuar ndaj Kosovës.

Abdixhiku tha se Kikaj ishte shembull i përgjegjësisë, përulësisë dhe dashurisë për atdheun.

”Sot kujtojmë me nderim Agim Kikajn, një figurë të dalluar të angazhimit politik, një veprimtar të paepur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe mbi të gjitha, një njeri të ndershëm që i dha vendit gjithçka që kishte.

Agimi ishte ndër ata që nuk e panë politikën si privilegj, por si përgjegjësi. Ai ishte në ballë të proceseve të vështira për Kosovën, në kohë sfidash e pasigurie, por gjithmonë me bindjen se vetëm përmes punës, durimit dhe besimit në demokraci mund të ndërtohej një e ardhme më e mirë.

Agimi ishte më shumë se një politikan; ai ishte një veprimtar i devotshëm, një udhëheqës i përkushtuar dhe një njeri i thjeshtë që besonte thellësisht në vlerat e demokracisë, lirisë dhe drejtësisë. Në momentet më sfiduese për Kosovën, ai ishte aty ku kërkohej përgjegjësi dhe veprim. Në rolin e tij si kryetar i Komunës së Podujevës dhe më pas si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Agim Kikaj kontribuoi me vizion, integritet dhe dashuri për vendin. Ai ishte gjithmonë pranë qytetarëve, duke punuar me përkushtim për një Kosovë më të drejtë, më të zhvilluar dhe më demokratike.

Vdekja e tij e papritur, në mesnatën e 18 majit 2017, ishte një tronditje e thellë për familjen Kikaj, për LDK-në, dhe për gjithë Kosovën. Humbëm jo vetëm një politikan të përkushtuar, por një njeri me vlera të rralla, një mik të sinqertë dhe një bashkëpunëtor që mbetej gjithmonë i përulur, i dashur dhe i afërt me të tjerët. Mbi të gjitha, humbëm një zë të fortë të arsyes në skenën politike.

Trashëgimia e Agim Kikajt është e gjallë në çdo hap të rrugëtimit të Kosovës drejt shtetndërtimit, drejt konsolidimit të demokracisë dhe forcimit të institucioneve. Ai është shembull i brezave të rinj, që mësojnë se si i shërbehet vendit me nder, me përulësi dhe me dashuri të madhe për atdheun.

Lavdi jetës dhe veprës së Agim Kikajt!”