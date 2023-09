Abdixhiku: Kosova s’ka sulmuar e as vrarë në Banjskë, faktet janë të qarta

“Kosova nuk ka vendosur trupa të armatosur në objekte fetare. Kosova nuk ka rrezikuar popullsi civile. Përkundrazi, Policia e shtetit të Kosovës me profesionalizëm ka asgjësuar rrezikun terrorist duke mbrojtur pelegrinët civil në Manastir. Ka mbrojtur me plot sakrificë – dhe kjo sakrificë mban emrin e Afrim Bunjakut – rendin kushtetues në përballje me terroristë”, është shprehur Abdixhiku.