Abdixhiku: Kjo qeveri ushqehet me kriza, por është bërë e papërballueshme për qytetarët Në kuadër të ciklit të ri debatues e diskutues “LDK ju dëgjon”, sot, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, u takua me struktura e qytetarë të Pejës, me ç’rast diskutoi për programin e ri të LDK-së si dhe për krizat nëpër të cilat po kalon vendi ynë, me theks të veçantë për ato ekonomike. Gjatë diskutimit…