Abdixhiku ia numëron sanksionet Kurtit: Kosova nuk ka qenë kurrë më keq

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës me një postim në rrjetin social Facebook, ka reaguar pas publikimit të sanksioneve për Kosovën nga ana e Bashkimit Europian.

Abdixhiku ka shkruar se si mund te jetë fitore për Kosovën, kur janë vendosur gjithë ato masa, ku përfshihen pezullim fondesh, takimesh të nivelit të lartë e pezullim i MSA.

Ai ka thënë se Kosova s’ka qenë kurrë më keq ndërkombtarisht se sot, dhe se Serbia s’ka pasur kurrë më shumë përkrahje se sot.

Kreu i LDK thotë se është koha e fundit për një rrugë të re pa Kurtin dhe politikën e tij të izolimit.

Postimi i plotë:

Pezullim i fondeve të BE-së;

Pezullim i MSA-së,

Pezullim i takimeve të nivelit të lartë,

Pezullim i vizitave bilaterale.

Sanksione Kosovës, avancim për Serbinë. Si qenka kjo fitore për ne? Teksa ne përjashtohemi nga programet ushtarake me NATO-n; Serbia vazhdon misionet paqeruajtëse me ta.

Teksa ne humbasim nga programi 7.5 miliardësh për zhvillim dixhital, shtetet e rajonit ecin me hapa të mëdhenj. Kam takuar në vazhdimësi biznese nga komuniteti i IT-së, punëdhënës të jashtëzakonshëm, me potencial dhe më të madh. Sot, humbasin ata dhe të rinjtë që do të punësonin në vazhdimësi

