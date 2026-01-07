Abdixhiku i vetëm humb 60 mijë vota, LDK-ja 47 mijë
Lumir Abdixhiku është figura politike më tragjike e zgjedhjeve të 28 dhjetorit.
Partia që ai udhëheq ra në 124 mijë vota, nga 171 mijë e 357, sa pati kapur më 9 shkurt. Pra, në zgjedhjet e dyta nacionale për vitin 2025, ai mori rreth 47 mijë më pak se në të parat
Por, edhe me ligësht se LDK, kaloi ai personalisht.
Në zgjedhjet e fundit Abdixhiku mori vetëm 87 mijë e 95 vota. Kjo është rreth 60 mijë më pak se më 9 shkurt. Në zgjedhjet e kësaj dite, kryetari i LDK-së pati marrë 146 mijë e 401 vota.
Pra, krahasuar me vetë partinë, Abbixhiku, lider humbi 60 mijë vota, ndërsa LDK “vetëm” 47 mijë.
https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/total-results?municipality=0&fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&votingStation=0&pollingClass=0