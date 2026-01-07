​Abdixhiku i vetëm humb 60 mijë vota, LDK-ja 47 mijë

Lumir Abdixhiku është figura politike më tragjike e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Partia që ai udhëheq ra në 124 mijë vota, nga 171 mijë e 357, sa pati kapur më 9 shkurt. Pra, në zgjedhjet e dyta nacionale për vitin 2025, ai mori rreth 47 mijë më pak se në të parat Por, edhe me…

Lajme

07/01/2026 13:24

Lumir Abdixhiku është figura politike më tragjike e zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

Partia që ai udhëheq ra në 124 mijë vota, nga 171 mijë e 357, sa pati kapur më 9 shkurt. Pra, në zgjedhjet e dyta nacionale për vitin 2025, ai mori rreth 47 mijë më pak se në të parat

Por, edhe me ligësht se LDK, kaloi ai personalisht.

Në zgjedhjet e fundit Abdixhiku mori vetëm 87 mijë e 95 vota. Kjo është rreth 60 mijë më pak se më 9 shkurt. Në zgjedhjet e kësaj dite, kryetari i LDK-së pati marrë 146 mijë e 401 vota.

Pra, krahasuar me vetë partinë, Abbixhiku, lider humbi 60 mijë vota, ndërsa LDK “vetëm” 47 mijë.

https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/total-results?municipality=0&fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&votingStation=0&pollingClass=0

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Vërshimet në Kosovë | Ymeri kritikon qeverinë Kurti: Shpenzimet për Mbrojtjen...

January 7, 2026

Situata në pikat kufitare: Kthimi i mërgimtarëve shkon pa vonesa të mëdha

January 7, 2026

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

January 7, 2026

KQZ: Jemi në përfundim të numërimit të të gjitha votave të 28 dhjetorit

Lajme të fundit

Zhdukja e Memli Krasniqit – dy javë, asnjë...

Vërshimet në Kosovë | Ymeri kritikon qeverinë Kurti:...

Situata në pikat kufitare: Kthimi i mërgimtarëve shkon pa vonesa të mëdha

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve