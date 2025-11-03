Abdixhiku i bindur se do t’i fitoj nëntë komunat ku LDK është në balotazh
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka nisur zyrtarisht fushatën për balotazhin që do të mbahet më 9 nëntor.
LDK do ta vazhdoj garën në balotazh në nëntë komuna.
“Le të fitojmë”, ka shkruar Abdixhiku në Facebook derisa ka përmendur të gjithë kandidatët për kryetarë të Komunave ku LDK garon më 9 nëntor.
“Në Kosovë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit të Republikës së Kosovës”, ka shkruar Abdixhiku. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë: