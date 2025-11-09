Abdixhiku “harron” komunat e tjera, lajmërohet sërish për festën e Prishtinës
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku duket se fitoren që e gëzoi më së shumti është ajo e Prishtinës.
Duke mos u fokusuar aq në komunat e tjera e në humbjen e shumë prej tyre sonte, vazhdoi të flasë, e deklarohet disa herë radhazi për Prishtinën.
Tani ai publikoi edhe një video të festës në kryeqytet, ku shkruan “festë e popullit, festë e LDK-së”./Lajmi.net/