Abdixhiku “harron” komunat e tjera, lajmërohet sërish për festën e Prishtinës

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku duket se fitoren që e gëzoi më së shumti është ajo e Prishtinës.

09/11/2025 23:37

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku duket se fitoren që e gëzoi më së shumti është ajo e Prishtinës.

Duke mos u fokusuar aq në komunat e tjera e në humbjen e shumë prej tyre sonte, vazhdoi të flasë, e deklarohet disa herë radhazi për Prishtinën.

Tani ai publikoi edhe një video të festës në kryeqytet, ku shkruan “festë e popullit, festë e LDK-së”./Lajmi.net/

