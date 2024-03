Abdixhiku flet për takimin me Escobarin: Na tha qartë se raportet me SHBA-në janë në nivelin më të ulët Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku është deklaruar pas takimit të mbrëmshëm me emisarin e SHBA-së për dialogun Kosovë-Serbi, Gabriel Escobar. Ai tha se nga emisari amerikan u është bërë e qartë se raportet në mes të Kosovës dhe ShBA-së nuk kanë qenë kurrë në nivel më të ulët. I pari i LDK-së…