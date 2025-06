Abdixhiku flet për rrezikun që të mos ketë zhbllokim as pas 30 ditëve: Shpresojmë të ndërhyjë Presidentja Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se nëse s’do të ketë lëvizje nga qëndrimet të kreut të LVV-së, Albin Kurti, lidhur me procesin e konstituimit të Kuvendit, atëherë vendi do të futet në një terren të paqartë për Republikën e Kosovës. “Pas 30 ditëve futemi në një gjendje të paqartë. Pas 30 ditëve me…