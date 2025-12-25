Abdixhiku: Familja nuk është barrë për buxhetin; është investim në të ardhmen e vendit
Kandidati për Kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës Lumir Abdixhiku, në tubimin e mbajtur në Shtime ka deklaruar se Kosova duhet të investojë tek familja seriozisht dhe drejtpërdrejt. Prandaj, sipas tij për LDK-në familja nuk është thjesht një kategori sociale, por pasuri e madhë kombëtare. “Prandaj ne kemi marrë një vendim të qartë politik dhe…
Lajme
Kandidati për Kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës Lumir Abdixhiku, në tubimin e mbajtur në Shtime ka deklaruar se Kosova duhet të investojë tek familja seriozisht dhe drejtpërdrejt.
Prandaj, sipas tij për LDK-në familja nuk është thjesht një kategori sociale, por pasuri e madhë kombëtare.
“Prandaj ne kemi marrë një vendim të qartë politik dhe moral: Kosova duhet të investojë te familja, seriozisht dhe drejtpërdrejt. Jo me fjalë, jo me projekte të përkohshme, por me politika të qëndrueshme shtetërore. Sepse familja nuk është barrë për buxhetin; familja është investim në të ardhmen e vendit”, tha Abdixhiku.
Dhe pikërisht për këtë, Abdixhiku shtoi se premtimet e LDK-së për familjen nuk janë simbolike. Janë konkrete. Janë të matshme. Janë të zbatueshme.