Abdixhiku drekon me Hovenier: S’kemi aleat më të afërt se SHBA Kryetari i LDK’së, Lumir Abdixhiku, është takuar për një drekë pune me ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Në një postim në Facebook, Abdixhiku ka shkruar se drekat e punës me Hovenier janë gjithmonë të këndshme, derisa ka shtua se ka pranuar një dhuratë nga ai. “Drekat e punës me ambasadorin, Jeff Hovenier janë gjithmonë…