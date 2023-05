Abdixhiku: Draft-statuti i përpiluar nga Ekipi Menaxhues është më shumë se Asociacion, është shtet brenda shtetit

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka reaguar ashpër për dokumentin e draft-statutit të përpiluar nga Ekipi Menaxhues për Asociacionin e komunave me shumicë serbe.

Ai ka thënë se me atë çfarë ka parë në këtë draft-statut tashmë publik, shihet se ajo çfarë është projektuar është më shumë se Asociacion dhe është më tepër se Autonomi.

“Është shtet brenda shtetit; Republikë brenda Republikës. Ky draft-statut, në të 67 nenet e në nëntë kapitujt e tij, projekton Federalizimin e Kosovës si koncept të ri organizativ pas shpalljes së pavarësisë. Një trup që nxjerrë ligje, menaxhon asete kombëtare, pasuri publike e burime natyrore, një trup që organizon zgjedhje, mbanë referendume e merr kompetenca nga Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës – nuk ka vend në rregullimin tonë shtetëror e kushtetues”, ka deklaruar Abdixhiku.

Kreu i LDK-së ka deklaruar se ai duhet të refuzohet si bazë negociuese por edhe si ambicie politike.

“Në Kosovë nuk do të ketë parti, nuk do të ketë qeveri e nuk do të ketë njeri që mund ta pranojë një organizim të tillë. Qeveria e Kosovës ndërsa, duhet të marrë pronësinë në procesin vijues. Asociacioni bëhet nga institucionet tona dhe atë vetëm brenda rendit tonë kushtetues. Çdo ikje nga përgjegjësia është dorëzim dhe çdo dorëzim sjellë dokumente e koncepte të tilla; siç ka ndodhur dhe me këtë tani”, ka deklaruar Abdixhiku. /Lajmi.net/