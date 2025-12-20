Abdixhiku: Do t’i përfundojmë magjistralet për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë
Përfundim të magjistraleve për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë, ka premtuar kandidati i LDK-së për Kryeministër Lumir Abdixhiku.
Gjatë fjalimit të tij në Junik, ai tha se nën qeverisjen e tyre, do ta lidhin Dukagjinin ashtu siç e meriton.
“Do t’i përfundojmë magjistralet për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë dhe do ta lidhim Dukagjinin siç e meriton”, tha Abdixhiku.
“Dhe mbi të gjitha, ne e dimë se asnjë program nuk ka kuptim pa shtet funksional. Pa Kushtetutë të respektuar. Pa institucione që punojnë. Pa partnerë ndërkombëtarë”, përfundoi Abdixhiku.