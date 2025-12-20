Abdixhiku: Do t’i përfundojmë magjistralet për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë

Përfundim të magjistraleve për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë, ka premtuar kandidati i LDK-së për Kryeministër Lumir Abdixhiku. Gjatë fjalimit të tij në Junik, ai tha se nën qeverisjen e tyre, do ta lidhin Dukagjinin ashtu siç e meriton. “Do t’i përfundojmë magjistralet për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë dhe do ta lidhim Dukagjinin siç…

Lajme

20/12/2025 18:41

Përfundim të magjistraleve për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë, ka premtuar kandidati i LDK-së për Kryeministër Lumir Abdixhiku.

Gjatë fjalimit të tij në Junik, ai tha se nën qeverisjen e tyre, do ta lidhin Dukagjinin ashtu siç e meriton.

“Do t’i përfundojmë magjistralet për Pejë, Gjakovë, Mitrovicë e Podujevë dhe do ta lidhim Dukagjinin siç e meriton”, tha Abdixhiku.

“Dhe mbi të gjitha, ne e dimë se asnjë program nuk ka kuptim pa shtet funksional. Pa Kushtetutë të respektuar. Pa institucione që punojnë. Pa partnerë ndërkombëtarë”, përfundoi Abdixhiku.

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Deklarohet familja e ish-ministrit të arrestuar për korrupsion: Çështja e pronës...

December 20, 2025

Tre vjet pas dorëheqjeve në veri, ekspertët: Punësimi i policëve të...

Lajme të fundit

Deklarohet familja e ish-ministrit të arrestuar për korrupsion:...

Tre vjet pas dorëheqjeve në veri, ekspertët: Punësimi...

Ali Ahmeti e fiton edhe një mandat si kryetar i BDI-së

Monika Kryemadhi bashkohet me Arbër Hajdarin si opinioniste...