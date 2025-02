Abdixhiku: Do t’i lidh interesat e Kosovës me Shtetet e Bashkuara Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka theksuar synimin e tij për të forcuar marrëdhëniet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë intervistës në “Rubikon”, ai u shpreh se prioriteti i tij është lidhja e interesave të Kosovës me qeverinë amerikane, duke shmangur çdo përplasje me ta. “Dua t’i…