Abdixhiku dhe deputeti gjerman vizitojnë një nga shkollat me mësimin gjithëditor në Prishtinë

Ai përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se aty kanë parë nga afër transformimin e vërtetë nga një sistem edukimi me vështirësi, tek një sistem me standarde sikurse në Gjermani.

“Fëmijë që ushqehen me shujta të ngrohta – të cilat ishin shumë të shijshme; kuzhina moderne, klasë me tabela digjitale, rafte për çantat e rënda, detyra të shtëpisë në shkollë, e aktivitete fizike për fëmijët që rrijnë tani 8 orë në shkollë! Mbi të gjitha një kolektiv arsimor që angazhohet me kaq përkushtim nën drejtimin e Liridonit. Këtë model do ta implementojmë në Kosovë! Kjo është oferta jonë! Fëmijë të lumtur! Familje të lumtura! Shtet me edukim të fortë!”, ka shkruar Abdixhiku. /Lajmi.net/