Abdixhiku: Deri në fund të javës do të largohen rreth 1 mijë kosovarë nga vendi, ne s’guxojmë të përplasemi me aleatë Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se në bashkëbisedim me diplomatë të huaj ka kuptuar se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 49 mijë kosovarë janë pajisur me viza pune dhe kanë lëshuar vendin për në Evropë. Ai tha se çdo ditë, nga 134 kosovarë e lëshojnë Kosovën dhe se deri në…