Abdixhiku: Çdo gjë më pak se njohja reciproke do ta mbajë Kosovën në lëvizje të pezulluar

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku ka thënë se gjatë muajve të ardhshëm, përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të arrijnë një pikë kritike.

Në një shkrim autorial në prestigjiozen evropiane “Euractiv, ai ka theksuar se në ndjekje të një përfundimi të suksesshëm, SHBA-ja dhe BE-ja duhet të mbështesin ankorimin e pakthyeshëm të Kosovës në Perëndim dhe të shmangin ndërhyrjet malinje nga Rusia dhe Kina.

Ai ka thënë se njohja formale e Kosovës nga të gjithë anëtarët e NATO-s dhe BE-së është një parakusht i domosdoshëm për stabilitetin evropian.

“Agresioni rus në Ukrainë dhe tensionet në veri të Kosovës kanë treguar cenueshmërinë e sigurisë evropiane. Si përgjigje, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione të forta ndaj Rusisë; duke ndryshuar në të njëjtën kohë qasjen e tyre ndaj zgjerimit, duke e parë Ballkanin Perëndimor si një prioritet strategjik. Përderisa i mirëpres përpjekjet e aleatëve tanë perëndimorë, SHBA-së dhe BE-së, për ta bërë Kosovën dhe Serbinë të përmirësojnë marrëdhëniet, Republika e Kosovës ka nevojë për të gjithë mbështetjen që mund të marrë nga miqtë dhe aleatët në ndjekje të integrimit në komunitetin euroatlantik”, ka shkruar ai.

Derisa Kosova ka qenë një histori e jashtëzakonshme suksesi, siç ka thënë ai, fatkeqësisht, këtë pikëpamje nuk e ka fqinji verior, Serbia, e cila vazhdimisht ka minuar perspektivën e sigurisë në të gjithë rajonin.

“Me luftën e vazhdueshme në Evropë dhe dëshminë se tensionet në veri të Kosovës mund të përshkallëzohen shpejt, aleatët tanë duhet të ndërhyjnë për të siguruar të ardhmen e kombit tonë dhe të gjithë rajonit. Përderisa BE-ja e ka lehtësuar dialogun Kosovë-Serbi për një duzinë vjet tani, në Kosovë ka shqetësime se ky proces i gjatë dhe i zgjatur rrezikon të përjetësojë marrëdhëniet e tensionuara në rajon. Për të parandaluar këtë, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të bazohet në parimet themelore të njohjes reciproke të dy vendeve, duke respektuar plotësisht integritetin territorial të njëri-tjetrit. Çdo gjë më pak se kjo do ta mbajë Kosovën në lëvizje të pezulluar. Përtej kësaj, anëtarësimi i Kosovës në aleancën e NATO-s duhet të jetë një hap i natyrshëm që përfundon tre dekadat e angazhimit perëndimor të vendit. Në fund të fundit, NATO ka qenë në Kosovë që nga qershori i vitit 1999; është koha e duhur që Kosova të jetë në NATO”, ka shtuar ai.

“Si mundet BE-ja ta përqafojë Kosovën kur pesë anëtarë të BE-së nuk na kanë njohur ende si shtet të pavarur? Shpresoj se aleatët tanë mund t’i adresojnë këto pyetje, duke u angazhuar me vendet jonjohëse në ndjekje të një rezolute në dobi të Kosovës, rajonit dhe Evropës në tërësi… Duke parë aleatët tanë të përqafojnë Kosovën do t’u dëshmonte atyre se besimi i tyre nuk është i pabazë. Gjatë muajve të ardhshëm, përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të arrijnë një pikë kritike. Në ndjekje të një përfundimi të suksesshëm të dialogut, SHBA dhe BE duhet të mbështesin ankorimin e pakthyeshëm të Kosovës në Perëndim dhe të shmangin ndërhyrjet malinje nga Rusia dhe Kina”, ka thënë Abdixhiku në shkrimin autorial.

Sipas tij, vetëm duke përforcuar sigurinë e Kosovës, SHBA-ja dhe BE-ja do të përmbushin prioritetet e tyre strategjike rajonale, do ta ndihmojnë kombin të lulëzojë dhe do të sigurojë stabilitetin evropian.

“E ardhmja e Kosovës është në rrezik. Ne duhet të ngrihemi përpara me aleatët tanë perëndimorë për ta siguruar dhe mbrojtur atë”, thuhet në fund të shkrimit të Abdixhikut.