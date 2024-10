Abdixhiku :Bashkë, do t’u japim familjeve kosovare Republikën që e meritojnë Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, pohon se vendi nuk mund t’i humbasë edhe katër vite, sikurse këto të shkuarat. Ai tha se partia e tij ka vizion të qartë se si ta dërgojë Kosovën para si dhe u premton qytetarëve që do t’u jap Republikën që e meritojnë. Abdixhiku zotohet se do ta ndërtojnë një…