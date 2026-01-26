Abdixhiku: Ata që besojnë qëndrojnë, koha i vendos gjërat në vend

Lumir Abdixhiku është lajmëruar sërish pak ditë para se të mbahet Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Abdixhiku ditë më parë ka ofruar dorëheqjen e tij nga posti i kryetarit të LDK-së, ndërsa dje Avdullah Hoti publikisht paraqiti kandidaturën e tij për të parin e kësaj partie. Në mesin e shumë zhvillimeve në këtë parti…

Lajme

26/01/2026 22:13

Lumir Abdixhiku është lajmëruar sërish pak ditë para se të mbahet Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Abdixhiku ditë më parë ka ofruar dorëheqjen e tij nga posti i kryetarit të LDK-së, ndërsa dje Avdullah Hoti publikisht paraqiti kandidaturën e tij për të parin e kësaj partie.

Në mesin e shumë zhvillimeve në këtë parti e kritikave në drejtim të Abdixhikut, ai nxori në pah një shprehje e një fotografi në prapavijë me ish-kreun e LDK-së, Ibrahim Rugova.

“Në jetë duhet pasur vullnet e durim, të mirat vijnë pastaj”, tha Abdixhiku.

Ai gjithashtu dekalroi se “ata që besojnë qëndrojnë, koha i vendos gjërat në vend”. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 26, 2026

Deliu-Kodra: PDK-ja e ruajti votën, synimi ishte rritja e saj

Lajme të fundit

Deliu-Kodra: PDK-ja e ruajti votën, synimi ishte rritja e saj

“Benita i gjuhet me dy duart” – Londrimi...

Hoti i prerë: Nuk do ta votojë Osmanin për Presidente

Hoti: Abdixhikun s’e ka mbajtë askush për këmishe,...