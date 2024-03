Abdixhiku: 781 tenderë janë dhënë nga “Pushteti i Shpresës” me negocim të drejtpërdrejtë Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka kritikuar Qeverinë Kurti rreth dhënies së 781 tenderëve me negocim të drejtpërdrejtë. “Plot 781 tenderë, në vlerë prej 209 milion eurove, janë dhënë nga “Pushteti i Shpresës” me negocim të drejtpërdrejtë! Pa procedura, pa konkurrencë, me muhabet të drejtpërdrejtë”, ka thënë ai përmes një postimi. Më…