Abbott vizitë ukrainasve që po trajnohen në Kosovë: Do të bëjnë ndryshim kur të kthehen në vendlindje

Ai e vlerësoi këtë vizitë si frymëzuese, derisa tha se aftësimi i tyre në Kosovë do të jetë i dobishëm kur të kthehen në Ukrainë.

“Ishte frymëzuese të vizitoja ekipin e trajnimit MAT të deminimit dhe pjesëmarrësit ukrainas, të mbështetur nga shoqata bamirëse britanike Friends of Ukraine EOD. Burrat dhe gratë që kanë marrë pjesë në këtë kurs do të bëjnë një ndryshim të vërtetë në atdheun e tyre”.

Në një zonë të improvizuar të Pejës, ukrainasit u se si mund të asgjësojnë mjetet shpërthyese në vendin e tyre.

Disa prej tyre patën thënë se kur të kthehen në vendlindjen e tyre, aftësi të tilla do të jenë të nevojshme, derisa shfaqen shpresë se lufta do të përfundojë.

It was inspiring to visit MAT demining to meet the training team and Ukrainian participants, supported by the British charity Friends of Ukraine EOD.

The men and women who have taken part in this course will make a real difference to their homeland.#WestandwithUkraine pic.twitter.com/8qZyuGZbye

— Nicholas Abbott (@nickabbottfcdo) June 11, 2022