Abbott ia tërheq vëmendjen Qeverisë: Dëgjoni me kujdes shqetësimet e ndërkombëtarëve për vetting-un

Sistemi i vettingut, si proces delikat, kërkon maturi për t’u zbatuar me sukses, thotë ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott dhe sipas tij, Qeveria e Kosovës duhet të dëgjojë shqetësimet e partnerëve ndërkombëtarë me kujdes në lidhje me këtë proces.