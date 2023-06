Abbott i shpreh ngushëllime familjarëve të dy viktimave në Pejë

Ngjarja e rëndë ndodhi si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut.

Më tutje Ambasadori britanik është shprehur se i ka bërë përkushtimi i të gjithë atyre që janë përfshirë në mbështetjen e të prekurve nga përmbytjet.

“Dëshiroj t’i shpreh ngushëllimet e mia familjes së dy personave që humbën jetën mbrëmë në Pejë. Më bën përshtypje përkushtimi i të gjithë atyre që janë përfshirë në mbështetjen e të prekurve nga përmbytjet”, ka shkruar Abbott në Twtter.

I would like to express my condolences to the family of the two people who lost their lives in Peja last night. I am impressed by the dedication of all those involved in supporting those affected by the flooding.

