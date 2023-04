Abbott: Gjykimi i sotëm është sfidë morale, por as lufta e UÇK-së dhe as e Kosovës për liri s’janë në gjyq

Sot, më 3 prill ka nisur seanca e parë gjyqësore ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott i cili është shprehur se lufta e UÇK-së dhe as e Kosovës për liri nuk janë në gjyq dhe as nuk duhet të gjykohen, përcjell lajmi.net.

Përmes një shkrimi në Facebook, Abbott ka theksuar se gjykimi i sotëm është një sfidë morale për shumë njerëz në Kosovë.

“Për shumë njerëz në Kosovë, gjykimi që fillon sot është një sfidë morale. Kam vizituar shumë memoriale në të gjithë vendin dhe në shumë raste viktimat që ata përkujtojnë ende mohohet drejtësia. Megjithëkëtë është e drejtë që Kosova të ketë guxim të ndjekë drejtësi për viktimat tjera dhe të zbatojë shtetin e së drejtës për të gjithë qytetarët e saj, madje edhe në rrethanat më të vështira. Ky gjykim ka të bëjë me veprimet e individëve. As UÇK-ja, as lufta e Kosovës për liri nuk gjykohet dhe as nuk duhet të jenë. Mbretëria e Bashkuar i qëndron ndërhyrjes së saj, si pjesë e NATO-s, si një shkak i drejtë për të parandaluar një katastrofë humanitare dhe për të gjithë kosovarët të jetojnë të lirë nga represioni.”, ka shkruar ambasadori britanik.