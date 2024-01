Abbott bisedon me Sveçlën për Banjskën: Mbështesim përpjekjet e Kosovës për ta hetuar këtë sulm Ambasadori në largim i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott ka zhvilluar një takim me ministrin e Brendshëm, Xhelal Sveçla. Abbott ka thënë se me Sveçlën kanë folur për ndikimin që ka pasur sulmi në Banjskë. Tutje ka shtuar që Mbretëria e Bashkuar mbështet përpjekjet e Kosovës për ta hetuar këtë sulm, transmeton lajmi.net.…