Abazoviq thirret për raportim për votën e Malit të Zi pro anëtarësimit të Kosovës në Kie Kryeministri në largim i Malit të Zi, Dritan Abazoviq, të mërkurën e tre majit do të raportojë para Komisionit Parlamentar për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Emigrantë. Ai do të raportojë lidhur me vendimin që Mali i Zi të mbështesë anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Lidhur me këtë kanë reaguar ashpër një pjesë e partive…