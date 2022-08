​Abazoviq të premten do të përballet me votën e mosbesimit Qeveria e Malit të Zi e drejtuar nga shqiptari Dritan Abazoviq të premten do të përballet me votën e mosbesimit. Nisma për thirrjen e mocionit është e Partisë Demokratike Socialiste të presidentit Millo Gjukanoviq, mbështetur nga pesë parti. Janë 36 nënshkrime të mbledhura deri më tani nga deputetët për thirrjen e kësaj seance, derisa duhen…