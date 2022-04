Abazoviq para deputetëve tregon se ku do të bazohet Qeveria e Malit të zi, nën drejtimin e tij

Me këtë rast, Abazoviq, deklaroi se qeverie e re malazeze do të bazohet në dy shtylla kryesore-sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, të cilat kanë pesë linja prioritet të veprimit, përkatësisht: Lufta kundër korrupsionit, investimet më të qëndrueshme, integrimi në Bashkimin Evropian, zhvillimi i qëndrueshëm dhe mbrojtja e mjedisit dhe afirmimit të fëmijëve dhe të rinjve, transmeton lajmi.net.

Ai shtoi gjithashtu se të gjithë anëtarët e Qeverisë së Malit të Zi janë të obliguar të merren me të ardhmen e Malit të Zi, e jo me kapjen e tij të mëtejshme me të kaluarën.

“Prandaj jam krenar që për herë të parë subjektet që nuk kanë bashkëpunuar drejtpërdrejtë deri më tani do të punojnë së bashku.”, shtoi ai./Lajmi.net/