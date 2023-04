Abazoviq në Kosovë, Policia njofton se do të ketë ndërprerje të përkohshme të segmenteve rrugore Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq, do të vijë për vizitë në Kosovë bashkë me një delegacion shoqërues. Për këtë, Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë kësaj vizite do të kujdeset për ofrimin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e rendit e qetësisë publike gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe qëndrimit të delegacionit shtetëror…