Abazoviq gëzohet me humbjen e Gjukanoviq-it: Mision i përfunduar, do të punojmë bashkë me Milatoviq Kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazoviq ka uruar Jakov Milatoviq pasi rezultatet në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale e vendosin atë si fitues të zgjedhjeve. “Përgëzoj Jakov Milatoviqin për zgjedhjen e tij si presidenti i parë evropian në historinë e Malit të Zi! Misioni i përfunduar. Mali i Zi ka një…