Abazi tallet me Qeverinë Kurti për polisën e sigurimit: Qeveria është bërë sikur SuperGjyshja Deputeti i pavarur i Kuvendit, Haki Abazi, është tallur me Qeverinë Kurti lidhur me vendimin për pagesën e polisës së sigurimit për mërgimtarët. Abazi me anë të një postimi në ‘Facebook’ ka thënë se ajo s’është falas dhe paguhet nga taksat e qytetarëve. Ai ka ngritur një paralele mes qeverisë dhe “SuperGjyshes që i nxerrë…