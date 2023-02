Abazi për Kurtin: Kur palaçoja hyn në Pallat Mbretëror, nuk bëhet mbret, vetëm mbretëria bëhet cirkuz

Ka përfunduar intervistimi i deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi nga Prokuroria Speciale.

Pas deklarimeve të tij të bëra gjatë të enjtes në lidhje me rastin e Astrit Deharit, Haki Abazi sot është intervistuar në kuadër të Prokurorisë Speciale.

Pas kësaj ai tha se nuk mund të japë shumë detaje në lidhje me intervistimit.

Gjithashtu ai ka folur edhe për shkarkimin e tij nga Komisionet Parlamentare.

Abazi tha se shkarkimi i tij nga drejtimi i Komisionit erdhi për shkak të guximit për të çelë tema kritike për shoqërinë.

“Kam marrë ftesën nga Prokuroria, unë i jam përgjigjur ftesën. Prokuroria ka qenë jashtëzakonisht korrekte në procesin e intervistimit si dëshmitar. Të gjitha pjesët tjera janë pjesë e Prokurorisë. Është çështje e Prokurorisë të merret me këtë çështje dhe të realizojë drejtësinë. Ajo që them unë edhe si deputet edhe si qytetar i lirë i Republikës së Kosovës, të cilit i garantohet e drejta e fjalës, nuk do të ndalem që pavarësisht limitimeve që mund të ekzistojnë nga presioni deri në realizimin e të drejtave të mia si deputet dhe qytetar në një shoqëri normale. Pjesa tjetër është politike, presioni mund të shkojë në drejtime të ndryshme. Shkarkimi im si kryetar i Komisionit vjen për shkak të guximit tim për të çelë tema kritike për shoqërinë tonë. Kur hyn palaçoja në Pallat Mbretëror, nuk bëhet mbret, vetëm mbretëria bëhet cirkuz”,deklaroi Abazi para mediave.

Gjithashtu ai tha se kjo që po ndodhë tani është rezultat i guximit qytetar.

“Ne kemi bërë gjithë punën tonë për ndryshimin e madh në këtë vend. Kjo që po ndodh tani, përfshirë edhe shkarkimin nga z. Kurti, është rezultat i guximit qytetar dhe kryerjes së punës sipas betimit tim në Parlamentin e Kosovës”, ka thënë Abazi./Lajmi.net/