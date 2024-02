Abazi për Kurtin: Ai ka keqpërdorur AKI-në dhe RTK duke gënjyer për kërcënime

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Haki Abazi, ka cilësuar si antidemokratike dhe antikushtetuese disa nga veprimet e fundit të Qeverisë Kurti.

Ai theksoi që akoma nuk ka asnjë fakt rreth kërcënimeve të fundit ndaj Kryeministrit, ndonëse rreth kësaj u keqpërdorur AKI-ja dhe një nga transmetuesit publik shkruan lajmi.net.

Abazi foli edhe rreth dhënies së Burgut të Gjilanit, ku ka cekur se është gabim të flitet me Danimarkën për këtë çështje duke marrë parasysh se nuk pajtohen as parlamenti as qytetarët.

“Ministrja e Drejtësisë duhet të thirret me urgjencë në Komisionin Parlamentar për deklarimet e rrejshme lidhur me marrëveshjen me Danimarkën” ka shtuar ai.

Abazi e cilësoi si rrezikim të sigurisë kombëtare edhe përcaktimin e Komisionerit të FSK-së nga një njeri jo legjitim. /Lajmi.net/

Postimi i plotë: