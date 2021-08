Abazi: Nuk ka arsye frike për afganët që po vijnë, janë intelektualë, pjesë e administratës

“Nuk besoj që qytetarët e Kosovës, apo të Shqipërisë, apo cilido vend tjetër, që mund të jetë pranues i nejrëzve të këtij procesi tranzicioni në Afganistan, të duhet të kenë frikë për të infiltruar”, u shpreh Haki Abazi.

Haki Abazi sqaroi se afganët që do të mbërrijnë janë intelektualë, pjesë e administratës që po largohet, nga udhëheqës të thjeshtë e deri edhe ministra.

“Kryesisht janë njerëz që kanë të bëjnë me administratën, që kanë punuar me bashkësinë ndërkombëtare për dy dekada, në tentim për të bërë ndërtimin e kapaciteteve të shtetit afgan për të menaxhuar çështjet e brendshme. Nga udhëheqës provincialë deri te ministra dhe drejtorë departamentesh, së bashku me familjet e tyre”, tha Haki Abazi për Euronews Albania.