Abazi hedh në Kuvend fletushka me mbishkrimin “Zdravo”, kritikon pushtetin Deputeti Haki Abazi ka thënë se duke folur për Lojërat Mesdhetare që do të mbahen më 2030 Lëvizja Vetëvendosje po synon të largojë vëmendjen nga koordinimi me Listën Serbe dhe Milan Radojçiqin. “Shumë kisha dashtë të them fillim të mbarë, kur del partia në pozitë dhe flet për Lojërat Mesdhetare që kanë me u mbajtë…