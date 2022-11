Abazi-Gërvallës: Kemi ngecje në njohje dhe në anëtarësim në mekanizmat ndërkombëtarë

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi, ka kritikuar ministren e Jashtme Donika Gërvallën, duke thënë se ka ngecje në njohje të reja por edhe në anëtarësim direkt në mekanizmat ndërkombëtarë.

Këto kritika Abazi i ka adresuar në mbledhjen e Komisionit për Punë të Jashtme, ku edhe ka kërkuar nga Gërvalla që të tregojë strategjinë e komunikimit sepse bëhet fjalë për një hapësirë të vërejtjeve të zakonshme.

“Kemi ngecje në njohje të reja dhe në diskutimin, por edhe në anëtarësimin direkt në mekanizma ndërkombëtarë, sic është UNESCO, INTERPOL-i, etj.. Nëse mund të na trrgoni për strategjinë e komunikimit, sepse kemi të bëjmë me një hapësirë të vërejtjeve të zakonshme dhe të pazakonshme, nga qytetarët dhe nga ata që janë të interesuar për punën e Ministrisë së Jashtmme, por edhe publikut të gjerë, për mungesën e informacionit për punën e MPJ-së”, ka thënë Abazi.

Ndërsa Gërvalla, që raportoi sot në këtë komision, ka propozuar që të mbahet edhe një takim gjatë këtij viti në mënyrë që të bisedohet më shtruar.

“Sa i përket strategjisë së njohjes, unë ju propozova që të takohemi edhe njëherë gjatë këtij viti dhe ta bisedojmë shtruar. Një pjesë edhe në mënyrë jopublike, pasi është cështje e ndjeshme. Një dyminutësh rreth kësaj teme nuk besoj se do të shërbente as për informim të mirë tuajin, as për t’i shkuar temës në fund”, ka thënë Ministrja.