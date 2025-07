Abazi e quan Kurtin narcizoid: Jam bashkëfajtor që është sot në pushtet Haki Abazi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, foli për kryeministrin në detyrë, Albin Kurti dhe e quajti narcizoid politik. Madje ai tha se është bashkëfajtor që Kurti është në pushtet dhe publikisht u kërkoi falje njerëzve. “Ne kemi të bëjmë me një narcizoid politik, unë po them për një njeri me të cilin kam…