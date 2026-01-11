Abazi: 12 ligje të anuluara nga Gjykata Kushtetuese, e bën Kurtin superkriminel

Ish-deputeti i AAK-së, Haki Abazi, ka reaguar pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës, ka anuluar 12 ligje të marra nga Qeveria Kurti. Ai ka thënë se këto ligje të anuluara, e bëjnë Kurtin “superkriminel”, shkruan lajmi.net. “12 Ligje të anuluara nga Gjykata Kushtetuese, e bën Kurtin superkriminel, sipas vetëpërkufizimit, dhe vërteton vdekjen klinike të Kuvendit të…

11/01/2026 18:06

Ish-deputeti i AAK-së, Haki Abazi, ka reaguar pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës, ka anuluar 12 ligje të marra nga Qeveria Kurti.

Ai ka thënë se këto ligje të anuluara, e bëjnë Kurtin “superkriminel”, shkruan lajmi.net.

“12 Ligje të anuluara nga Gjykata Kushtetuese, e bën Kurtin superkriminel, sipas vetëpërkufizimit, dhe vërteton vdekjen klinike të Kuvendit të Republikës rrjedhimisht Demokracia përfaqësuese është në lëngim kanceri me një metastazim të rrezikshëm”, ka shkruar Abazi në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i tij:

