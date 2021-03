Abasadori italian për ndeshjen ndaj Spanjës: Të gjithë jemi me Kosovën, lojtarët, flamurin dhe himnin

Orlando ka shkruar se të gjithë jemi me Kosovën, himnin, flamurin dhe të gjitha. Kjo pasi ka pasur polemika të shumta se Federata Spanjolle nuk do ta respektojë himnin e Kosovës, e madje një gjë të tillë e kanë proklamuar edhe televizioni publik spanjoll, raporton lajmi.net.

“Të gjithë e mbështesim ekipin e #Kosovës sonte. Lojtarë, flamur, himn dhe të gjitha! Forca Kosova”, ka shkruar ambasadori italian Nicola Orlando në rrjetin e tij social ‘twitter’.

Një reagim të ngjashëm e pati edhe ambasadori amerikan, Philip Kosnett, kur edhe i uroi shumë fat Kosovës për këtë ndeshje./Lajmi.net/

We all support the #Kosovo team tonight. Players, flag, anthem and all! Forca Kosova! 💪🏻

🇮🇹🇪🇺🇽🇰 pic.twitter.com/Yto0yJvh9o

— Nicola Orlando (@nicolaorlando) March 31, 2021