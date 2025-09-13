AARC: S’ka sovranitet të Kosovës pa SHBA – të veprohet me urgjencë
Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane (AARC) ka shprehur “shqetësimin më të thellë” në lidhje me pezullimin e Dialogut Strategjik midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës.
Këshilli thotë se Ky zhvillim duhet të shërbejë si një thirrje për veprim të menjëhershëm për udhëheqësit dhe institucionet e Kosovës.
AARC thotë se qe një kohë ka paralajmëruar për një erozion në partneritetin Kosovë-SHBA.
“Marrëdhëniet diplomatike janë në një pikë të ulët historike dhe pezullimi i Dialogut Strategjik është shembulli më i fundit dhe më alarmues i këtij përkeqësimi. Ky trend duhet të përmbyset menjëherë. Rindërtimi i besimit dhe partneritetit kërkon koordinim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara në çdo nivel”.
Para së gjithash, Këshilli thotë se Kushtetuta dhe rendi kushtetues i Kosovës duhet të respektohen.
“Udhëheqësit politikë duhet të veprojnë pa vonesë për të krijuar institucionet sipas zgjedhjeve të fundit ose për të arritur një konsensus të shpejtë që do të hapte rrugën për zgjedhje të reja. Pezullimi i Dialogut Strategjik nuk duhet të përdoret nga asnjë forcë politike për përfitime afatshkurtra, ndërsa qeveritë ndryshojnë, por kostoja përfundimtare përballet nga Kosova dhe populli i saj”.
AARC tha se pamundësia dhe mosgatishmëria për t’u angazhuar në dialog ka krijuar polarizim ekstrem në Kosovë.
“Edhe çështjet që janë përcaktuar dhe zgjidhur qartë nga Kushtetuta janë shndërruar pa nevojë në mosmarrëveshje ligjore dhe kushtetuese. Patriotizmi dhe dashuria për Kosovën nuk i përkasin asnjë individi apo partie politike të vetme. Përkundrazi, qeveritë – qofshin ato që veprojnë në cilësinë e kujdestarit apo si të plotfuqishme – dhe partitë politike kanë detyrimin të udhëheqin me përgjegjësi dhe të krijojnë një mjedis për dialog politik. Çështjet e sovranitetit, detyrimeve ndërkombëtare, pavarësisë dhe interesave të tjera jetësore shtetërore i përkasin të gjithë popullit të Kosovës, jo vetëm një partie apo qeverie”.
“Shpirti pro-amerikan i popullit të Kosovës nuk duhet të manipulohet ose keqpërdoret kurrë. Është e kuptueshme mirë se asnjë popull nuk është më pro-amerikan sesa qytetarët e Kosovës. Në këtë drejtim, Presidentja e Kosovës duhet të veprojë me guxim dhe pa vonesë, duke përdorur autoritetin e saj kushtetues – duke përfshirë mundësinë e udhëheqjes së vendit drejt zgjedhjeve të reja nëse është e nevojshme. Ajo gjithashtu duhet të angazhohet drejtpërdrejt me Ambasadën e SHBA-së në Prishtinë dhe me autoritetet në Uashington, D.C., për të kuptuar arsyet e vërteta pas pezullimit të Dialogut Strategjik dhe të komunikojë në mënyrë transparente me publikun”.
Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane tha se në të njëjtën kohë, duhet të theksohet edhe padrejtësia e thellë të situatës aktuale.
“Ndërsa Kosova qortohet rëndë, Serbia – lidershipi i së cilës është rreshtuar hapur me Rusinë dhe Kinën, dhe e cila sponsorizon paqëndrueshmërinë rajonale, duke përfshirë edhe inkursionet paraushtarake në Kosovë – shpërblehet me vizita të nivelit të lartë me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së dhe diskutime për partneritet strategjik”.
Megjithatë, ky realitet nuk e liron Kosovën nga përgjegjësitë e saj, thotë Këshilli.
“Për të parafrazuar një parabolë ballkanike: vrasja e lopës së fqinjit nuk të jep më shumë qumësht. Kosova duhet të shikojë brenda vetes, të ndërmarrë veprime korrigjuese dhe të demonstrojë pjekurinë e institucioneve dhe lidershipit të saj politik”.
Këshilli thotë se veprimet për ushtrim sovraniteti janë të drejta në parim, por në praktikë, nuk ka sovranitet për Kosovën pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.
“Në çdo hap që ndërmerr, Kosova duhet të marrë në konsideratë me kujdes interesat e aleatëve të saj, para së gjithash ato të Shteteve të Bashkuara. Për më tepër, si qeveria aktuale ashtu edhe çdo qeveri e ardhshme duhet të krijojnë urgjentisht mekanizma dhe kanale lobimi në Uashington, D.C. Kjo punë nuk mund të vonohet. Kosova nuk duhet të ndëshkohet në favor të Serbisë – veçanërisht në një kohë kur Serbia udhëhiqet nga një ish-ministër i regjimit të Millosheviqit, i cili e ka bërë të qartë qëllimin e tij kryesor për të afruar Serbinë me Rusinë dhe Kinën”.
Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane u kërkon institucioneve dhe lidershipit politik të Kosovës të përballen me këtë moment krize, të veprojnë me unitet dhe përgjegjësi dhe të sigurojnë që partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të mbetet i fortë, efektiv dhe i orientuar drejt së ardhmes.