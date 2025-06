AAK zyrtarizon kandidatët në 8 komuna – Bekë Berisha ia mësyn Prishtinës

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka zyrtarizuar kandidatët për kryetar në 8 komuna.

Në postimin që e ka bërë kryetari I këtij subjekti, Ramush Haradinaj, është treguar se sot AAK e ka mbajtur mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, shkruan lajmi.net

Bekë Berisha do të jetë kandidat i AAk-së për komunën e Prishtinës.

Kurse, janë rikandiduar kryetarët aktual të komunave si: Ardian Gjini për Gjakovë, Bali Muharremaj për Suharekë, Smajl Latifi për Rahovec, Zenun Elezaj për Klinë dhe Bashkim Ramosaj për Deçan.

Në Pejë, AAK-ja do të garoj me Ali Berishën, kurse në Artanë me Ajet Avdylin.

