AAK zyrtarizon Bashkim Budakovën, kandidat për kryetar të Lipjanit

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka zyrtarizuar kandidaturën e Bashkim Budakovës për kryetar të Lipjanit.

Lajmin e bëri të ditur kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj.

Sipas tij, me Budakovën, qytetarët e Lipjanit e kanë mundësinë që të rikthejnë normalitetin në komunë.

Postimi i plotë i Haradinajt:

Kandidati ynë për kryetar të komunës së Lipjanit, do të jetë profesori i nderuar Bashkim Budakova.

Biolog me profesion, ai u përkushtua në arsim e gjithashtu ishte afër kërkesave e problemeve të qytetarëve në cilësinë e përfaqësuesit të tyre në Kuvendin Komunal.

Bashkimi në Lipjan njihet si njeri i dashur dhe i ndershëm, cilësi këto që do i ndihmojnë në realizimin e Programit të Aleancës për komunën, pika kryesore e së cilës është bashkëqeverisja me qytetarët për më shumë punësim e zhvillim.

Qytetarët e Lipjanit, kanë rastin që me zgjedhjen e Bashkim Budakovës në krye të komunës, ta kenë një kryetar që do e kthejë normalitetin e qeverisjes në komunë duke shërbyer vetëm për interesat e tyre. Kjo do të ishte histori e re suksesi për ta.