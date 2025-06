AAK: VV me qëllim ka dështuar funksionimin e institucioneve demokratike dhe po e shndërron Kosovën në një shtet të kapur

Këshilli i Përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës përmes një deklarate politike shpreh kundërshtimin, për siç thuhet, degradimin e institucioneve nga Lëvizja Vetëvendosje duke i shndërruar ato në instrumente propagandistike dhe se kërkesa e partisë së Albin Kurtit për zgjedhje komunale dhe nacionale në të njëjtën kohë shfaq qëllimin e tyre për të uzurpuar të gjithë pushtetin institucional.

“Institucionet nuk janë pronë partiake ato janë të qytetarëve dhe duhet të janë në shërbim të qytetarëve dhe demokracisë”, thuhet në deklaratë, raporton KosovaPress.

AAK akuzon Vetëvendosjen se qëllimisht ka dështuar funksionimin e institucioneve demokratike dhe po e shndërron Kosovën në një shtet të kapur nga vullneti i një njeriu dhe i një partie.

“Kjo qeveri ka rrënuar parimet e dialogut dhe të konsensusit kombëtar, duke i zëvendësuar ato me arrogancën, inatin politik dhe bllokimin e çdo zëri opozitar dhe me kërcënim ndaj mediave dhe zërit të gazetarëve”, përkujton AAK.

“Qeveria aktuale në dorëheqje nuk e përfaqëson vullnetin e qytetarëve, dhe po e përdor pushtetin për interesa të ngushta partiake duke keqpërdorur edhe buxhetin e shtetit. Kuvendi, si institucioni më i lartë përfaqësues i popullit, është lënë në mëshirën e kalkulimeve politike të Vetëvendosjes, ndërsa nuk ka llogaridhënie dhe përgjegjshmëri institucionale.”

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se mosfunksionimi i institucioneve është kërcënim serioz për demokracinë dhe të ardhmen e vendit.

“Bllokimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, i shkaktuar nga qasja konfrontuese dhe izoluese e Qeverisë aktuale, po dëmton rëndë pozitën e Kosovës në skenën ndërkombëtare dhe mundësitë për avancim në proceset e integrimit euroatlantik. Kërkesa e Vetëvendosjes për shkuarje në zgjedhje komunale dhe nacionale në të njëjtën kohë shfaq qartë qëllimin e tyre për të uzurpuar të gjithë pushtetin institucional në vend dhe për të shmangur llogaridhënien ndaj qytetarëve dhe për shembjen e vullnetit demokratik të votuesve”, thekson AAK.

AAK thotë se Kosova meriton institucione që punojnë për qytetarët, jo për një parti të vetme e cila për pesë vjet ka sabotuar rendin kushtetues dhe krijuar imazh të një partneri jo stabil kundrejt shteteve partnere në Bashkimin Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Deklarata e plotë:

