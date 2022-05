​AAK: Vendimi i Apelit, vërteton se kauza për të mos u ngritur tarifat ishte e drejtë

Në seancën parlamentare, deputeti Tahiri pati kritika për Qeverinë edhe sa i përket Ligjit të pagave, pagës minimale dhe për tërheqjen e mjeteve nga Trusti.

“Vendimi i fundit nga Apeli, vërteton se kauza, kërkesa jonë për të mos ngritur tarifat, vërteto se ishte saktë dhe e drejtë. Tani, kemi një dëm jashtëzakonisht të madh, kemi ndarë 100 milionë euro nga buxheti i Kosovës që ka mundur të shkojë në investime kapitale, përderisa i kemi vendosur qytetarët që të paguajnë tarifa me çmime të rrymës për të cilat çdo centë do të duhet t’iu kthehen qytetarëve. E dyta ka të bëj me mirëqenien e qytetarëve, me Ligjin e pagave, me Pagën minimale dhe me Trustin. Nuk vjen në Kuvend, Projektligji për pagat tash e tri herë që është në agjendën legjislative nuk vjen në Kuvend, nesër ka paralajmërim të grevave për ligjin e pagave, 81 mijë zyrtarë publik kërkojnë nga Qeveria për të vepruar dhe është një heshtje klasike”, theksoi ai.