AAK publikon listën me kandidatë për deputetë – Haradinaj tregon si iu janë caktuar numrat e tyre
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka publikuar listën me kandidatët për deputetë për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Kryetari i AAK-së, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se për 1/3 e kandidatëve, Haradinaj ka thënë se numrat iu janë vendosur duke pasur kriter votën nga zgjedhjet e kaluara parlamentare, ndërsa për 2/3 te kandidatëve në listë është tërhequr shorti.
“Secili dhe secila në këtë listë e ka vlerën e vet dhe meriton votën e qytetarëve të Kosovës. Aleanca, krah teje!”, ka shkruar Haradinaj.
Në listën e AAK-së 10 të parët janë:
Ramush Haradinaj
Besnik Tahiri
Time Kadrijaj
Bekë Berisha
Arbër Tolaj
Albana Bytyqi
Pal Lekaj
Gani Dreshaj
Djellza Kukaj
Agim Çeku
Lista e plotë: