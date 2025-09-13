AAK nis zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 12 tetorit
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 12 tetorit këtë të shtunë. Hapja e fushatës u bë me dy himnet kombëtare. Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini tha se është nder që fushata e AAK-së të hapet me kandidatë të ndershëm e punëtorë për kryetarë të komunave. “Dritë për çdo komunë…
Lajme
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 12 tetorit këtë të shtunë.
Hapja e fushatës u bë me dy himnet kombëtare.
Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini tha se është nder që fushata e AAK-së të hapet me kandidatë të ndershëm e punëtorë për kryetarë të komunave.
“Dritë për çdo komunë të Kosovës, dritë për çdo kandidatë. Jeni më të mirët e Kosovës”, tha tutje Gjini.
Derisa ai iu uroi suksese kandidatëve që po garojnë për herë të parë në zgjedhjet komunale.