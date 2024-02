AAK nesër do të dorëzoj tek Avokati i Popullit Ligjin për Skemat Pensionale Kontributdhënëse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një njoftimi për media ka thënë se nesër do ta dorëzojnë tek Institucioni i Avokatit të Popullit, Ligjin për Skemat Pensionale Kontributdhënëse. Kjo do të bëhet me qëllim të procedimit të këtij Ligji për interpretim në Gjykatën Kushtetuese. AAK njofton, se pas kësaj deputeti Shemsedin Dreshaj do të deklarohet…