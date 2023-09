AAK me filozofi pas mbledhjes së kryesisë: Ata që ecin duke shpërfillur ShBA-në, s’janë të vërtetët

Pas mbledhjes, ky subjekt ka dërguar një komunikatë për media, ku ndër të tjera, theksohet se “ata që sot provojnë të ecin përpara duke mos e përfillur aleatin kryesor të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, Amerikën, nuk janë të vërtetët”.

“Ata që e zvarrisin marrëveshjen përfundimtare për njohje me Serbinë, me lloj-lloj marifetesh e justifikimesh, e me zgjidhje qesharake për veriun e vendit, e kanë me hile. Ata i janë futur një misioni të pamundshëm, rikthimin e Kosovës në pikën zero”, thuhet në komunikatë.

Sipas këtij subjekti politik, është detyrë e secilit, që qysh sot të zhbllokohet gjendja e krijuar në veri dhe të përmbyllet kapitulli i marrëveshjes finale me Serbinë dhe sipas AAK-së, kjo nuk mund të bëhet me njerëzit që nuk janë të vërtetët.

Në planin e brendshëm e vërteta e AAK-së mbështetet në tri shtylla:

• Rend dhe ligj e pa sulme të pushtetit ndaj sistemit të drejtësisë dhe medieve;

• Luftë kundër korrupsionit e informalitetit, që nënkupton shkëputje të lidhjeve të shkurtra korruptive, depolitizim të administratës e të bordeve;

• Zhvillim ekonomik e sektorial që nënkupton zhbllokimin e mjeteve financiare dhe rikthimin e tyre në projektet zhvillimore, heqjen e pengesave për investime të huaja, mbështetjen e bizneseve vendore e jo anatemimin e tyre si dhe politika të qëndrueshme në sektorë veç e veç.